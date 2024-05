Wie läuft der Kampf gegen Sauftouristen? Alkoholverbot auf Mallorca: Das ist die Bilanz nach einer Woche am Ballermann

Vielen deutschen Mallorca-Touristen ließen die Schlagzeilen der vergangenen Tage wohl einen Schauer den Rücken herunterlaufen: „Alkoholverbot am Ballermann“ und „Malle legt den Ballermann trocken“ war da zu lesen. Der Hintergrund: Mallorca hat im Kampf gegen den Sauftourismus mal wieder die Benimmregeln in den Partyzentren der Insel verschärft. Seit einer Woche gilt ein neues Gesetz, wonach jetzt auch Einzelpersonen, die mit einer Bierdose am Strand oder auf der Straße am Ballermann erwischt werden, bis zu 1.500 Euro Strafe bezahlen sollen.