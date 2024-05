Tourismus Alkoholverbot auf offener Straße am Ballermann in Kraft

Die Regierung der Balearen hat am sogenannten Ballermann auf Mallorca und auch in anderen Party-Zonen der spanischen Mittelmeer-Inseln den Alkoholkonsum auf offener Straße verboten. Die Verschärfung der sogenannten Benimmregeln war in Palma bekannt gegeben worden und trat jetzt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.