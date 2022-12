Charts : „All I Want for Christmas Is You“ wieder auf Platz eins

Es ist wieder Adventszeit: Mariah Careys Single «All I Want For Christmas Is You» steht an der Spitze der Charts. Foto: Brent N. Clarke/Invision/AP/dpa

Berlin Erst oder schon? Zum zehnten Mal ist der Ohrwurm „All I Want for Christmas Is You“ von Mariah Carey diese Woche auf Platz eins der deutschen Charts zu finden.



Zum zehnten Mal in der 28-jährigen Geschichte von „All I Want for Christmas Is You“ ist der Weihnachtspopsong von Mariah Carey diese Woche auf Platz eins in den Offiziellen Deutschen Charts.

Das Lied ist alle Jahre wieder ein Hit. Und auch dieses ist der Ohrwurm schon wieder Anfang Dezember ganz oben.

Das war auch schon in den Jahren 2021 und 2020 so. Vor drei Jahren dagegen war das Lied erst um die Feiertage selbst - beziehungsweise nach Weihnachten - auf der Spitzenposition zu finden. Und damals (am 27. Dezember 2019) fand es sich dort zum ersten Mal überhaupt.

Eine Woche später war der Weihnachtshit - offensichtlich sattgehört - aus den Top 100 komplett wieder verschwunden.

Dass das Lied neuerdings überhaupt so hoch klettert, scheint einem gewachsenen Kultstatus in den letzten Jahren sowie dem Streaming-Boom und den nostalgischen Playlisten der Leute rund um die Feiertage geschuldet zu sein.

Auch in den US-Charts schaffte es Careys Klassiker erst 2019 - ein Vierteljahrhundert nach der Veröffentlichung - erstmals auf Platz eins.

In Deutschland konnte das Lied rund um Weihnachten der strengen Corona-Zeit Ende 2020 fünf Wochen den ersten Platz halten (4./11./18./25. Dezember '20 und 1. Januar 2021).

Vergangenes Jahr stand „All I Want for Christmas Is You“ drei Wochen an der Spitze (3./10./17. Dezember). Und jetzt steht es wieder auf Rang eins (2. Dezember). Das ergibt summa summarum zehn Wochen.

