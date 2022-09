Ablauf, Zeiten, TV-Übertragung : Alle Infos zum heutigen Begräbnis der Queen

Heute findet die Trauerfeier für Queen Elizabeth II. in London sowie das Staatsbegräbnis statt. Welche Sender sie live übertragen, wer zu Gast sein wird und was am Montag alles in London geplant ist - hier finden Sie alle Infos.



Queen Elizabeth II. ist am vergangenen Donnerstag auf ihrem Landsitz Balmoral in Schottland gestorben. Am Montag, 19. September, wird sie in der Westminster Abbey in London bestattet. Auf der Trauerfeier werden 2000 Gäste erwartet, darunter zahlreiche prominente Namen. Das Großereignis kann über verschiedene Livestreams verfolgt werden. Die Trauerfeier beginnt um 12 Uhr deutscher Zeit.

Diese Sender übertragen die Trauerfeier für die Queen

Das ZDF hat eine tagesfüllende Live-Berichterstattung angekündigt. Die Live-Übertragung aus London beginnt um kurz nach 9 Uhr und dauert bis 18.05 Uhr. Die Moderation von „ZDF spezial: Trauer um Queen Elizabeth II.“ übernimmt Peter Frey.

Auch Sat.1 berichtet ab 11.50 Uhr live aus der Westminster Abbey mit der Sondersendung „Goodbye, Queen Elizabeth – Die Welt nimmt Abschied“. Sie wird moderiert von Claudia von Brauchitsch, Marlene Lufen und Karen Heinrichs. Schon vorher schaltet das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ ab 5.30 Uhr immer wieder nach London.

RTL überträgt das Begräbnis ebenfalls: Von 9 bis 15 Uhr gibt es ein „Punkt 12 Spezial“ mit dem Titel „Letzte Ehre für die Queen – Die Welt verabschiedet sich von Elizabeth II.“ Katja Burkard und Adelsexperte Michael Begasse moderieren. Im Anschluss gibt es auch hier ein ergänzendes Programm bis 18.45 Uhr.

Auch mehrere englischsprachige Sender übertragen die Beerdigung: BBC und ITV sind live ab morgens um 9 Uhr dabei. Auch die amerikanischen Sender CNN, Fox News, NBC News und ABC News planen Live-Schalten von vor Ort. Der britische Sender BBC hat zudem bereits jetzt einen Youtube-Livestream aus der Westminister Hall eingerichtet für Zuschauer, die der Königin „virtuell“ die letzte Ehre erweisen wollen.

Joe Biden und Ursula von der Leyen unter den Gästen

Nach BBC-Informationen sollen rund 500 Staatsoberhäupter und andere Würdenträger an der Trauerfeier teilnehmen: Neben zahlreichen royalen Gästen, wie der belgische König Philipp und Königin Mathilde und das spanische Königspaar Felipe und Letizia, sind auch US-Präsident Joe Biden und die Premierministerinnen und Premierminister von Australien, Kanada und Neuseeland unter den Gästen. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der französische Präsident Emmanuel Macron sind ebenfalls vor Ort. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollen zugesagt haben.

Zum Sarg der Queen strömen seit mehreren Tagen viele Besucher. Die Warteschlange auf dem Weg zur Westminster Hall betrug nach dpa-Informationen in der Nacht zum Freitag acht Kilometer weit vom Parlament aus über die Lambeth Bridge und am Südufer der Themse entlang von National Theatre und Tate Modern bis über den Tower of London hinaus. Die Wartezeit betrage mittlerweile 14 Stunden, berichtete die BBC unter Berufung auf Regierungsangaben. Bis 6.30 Uhr am Montag können die Menschen am Sarg vorbeigehen.

So läuft die Prozession zu Ehren der Queen ab

Der zeremonielle Teil der Beerdigung beginnt um 10.44 Uhr englischer Zeit (11.44 Uhr in Deutschland). Dann wird der Sarg von der Westminster Hall zur Westminster Abbey getragen. Sie wird auf dem „State Gun Carriage“ der Royal Navy befördert, gezogen von 142 Seeleuten. Diese spezielle Kutsche, auch Lafette genannt, wurde zuletzt 1952 für die Beerdigung des Vaters der Königin, George VI., verwendet. Hochrangige Mitglieder der königlichen Familie, darunter König Charles und seine Söhne Prinz William und Prinz Harry, werden der Lafette in der Prozession folgen.

Die Route wird von der Royal Navy und den Royal Marines gesäumt. Auf dem Parliament Square wird eine Ehrengarde stehen, die sich aus allen drei Militärdiensten zusammensetzt, begleitet von einer Royal Marines Band.

Trauerfeier ab 12 Uhr in der Westminster Abbey

Die Trauerfeier in der Westminster Abbey soll um 12 Uhr beginnen. Der Gottesdienst wird geleitet vom Dekan von Westminster, David Hoyle. Die Predigt hält der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Die Schriftlesungen machen Premierministerin Liz Truss und die Generalsekretärin des Commonwealths, Patricia Scotland.

Um 12.55 Uhr ertönt das Hornsignal „Last Post“. Dem folgt ein zweiminütiges Schweigen in der Kirche und dem ganzen Land. Um 13 Uhr wird die Nationalhymne angestimmt.

Der Sarg wird anschließend aus der Kirche getragen und per Prozession zum Wellington Arch gebracht. Der Weg führt vom Parlament über die Straße White Hall und den Exerzierplatz Horse Guards Parade auf die Prachtstraße The Mall und am Buckingham-Palast sowie dem Green Park vorbei. Auch hier folgen wieder die Royals dem Sarg in derselben Reihenfolge zu Fuß. Per Auto fahren Königsgemahlin Camilla (75), Kate (40), die nun den Titel Prinzessin von Wales trägt, Herzogin Meghan (41) und Gräfin Sophie (57), die Frau Prinz Edwards. An der Prozession nehmen zudem Abordnungen der Streitkräfte Großbritanniens und anderer Commonwealth-Staaten teil. Während der gesamten Prozession schlägt Big Ben, im Hyde Park werden Salutschüsse abgefeuert.

Um 14 Uhr trifft der Sarg am Wellington Arch ein und wird dort in einen Leichenwagen umgebettet für den Transport nach Windsor. Die Soldaten verabschieden die Queen mit militärischem Gruß und der Nationalhymne. Anschließend macht sich auch die Royal Family auf den Weg nach Windsor.

Bei der Einfahrt nach Windsor verlangsamt der Leichenwagen seine Geschwindigkeit und reiht sich in eine weitere Prozession ein, die über den Long Walk, eine lange Allee, in Richtung von Schloss Windsor zieht. Im Innenhof des Schlosses schließen sich auch die Royals dem Trauerzug an, der dann in die St.-Georges-Kapelle führt.

Der Aussegnungs-Gottesdienst in der St.-Georges-Kapelle beginnt um 17 Uhr. Daran nehmen neben der Royal Family die Mitglieder des königlichen Haushalts sowie die Regierungschefs der Länder teil, deren Staatsoberhaupt Elizabeth II. war, sowie die Generalgouverneurinnen und Gouverneure, die sie dort vertraten. Geleitet wird der Gottesdienst vom Dekan von Windsor, David Conner. Vor dem letzten Lied werden Krone, Zepter und Reichsapfel vom Sarg entfernt und auf den Altar gelegt. Dann wird der Sarg in die königliche Gruft hinuntergelassen. Die Nationalhymne beendet den Gottesdienst.

Ihre letzte Ruhestätte findet die Queen um 20.30 Uhr bei einer privaten Beisetzung in der König-George-VI.-Seitenkapelle, an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Mannes Prinz Philip.

Trauerbeflaggung in Bonn angeordnet

Die Stadt Bonn hat angekündigt, an allen Dienstgebäuden, wie etwa dem Alten Rathaus und an den Bezirksrathäusern, die Flaggen auf Halbmast zu setzen. Dies geschieht auf landesweite Anordnung von NRW-Innenminister Herbert Reul.

