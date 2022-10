Regeln am Feiertag : Allerheiligen - das ist erlaubt, das ist verboten, diese Läden öffnen

Am 1. November ist Allerheiligen, ein gesetzlicher Feiertag in Nordrhein-Westfalen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bonn Der Feiertag Allerheiligen am 1. November ist ein stiller Feiertag. Was erlaubt ist und was nicht - und welche Geschäfte an dem Tag öffnen dürfen.



Am kommenden Dienstag, 1. November, wird in Nordrhein-Westfalen und weiteren Bundesländern der Feiertag Allerheiligen begangen. Auch in Bonn und der Region gedenken Katholiken an diesem Tag verstorbener Familienmitglieder. Die katholischen Gemeinden in Bonn begehen den Tag mit Andachten, Gräbersegnungen und Messen.

Was an Allerheiligen verboten ist

Allerheiligen ist ein stiller Feiertag, was bedeutet, dass in Bonn und der Region einige Veranstaltungen zwischen 5 und 18 Uhr nicht erlaubt sind. Dazu gehören Märkte, Sportveranstaltungen, Volksfeste, Unterhaltungs- und Tanzveranstaltungen. Nach 18 Uhr darf dann wieder gefeiert werden. Geregelt ist dies im Gesetz- über die Sonn- und Feiertage NRW. In Rheinland-Pfalz gelten andere Regeln. Dort müssen etwa Clubs und Diskotheken um vier Uhr am Morgen schließen und dürfen erst am nächsten Tag wieder öffnen.

Frische Brötchen an Allerheiligen: Wann haben Bäckereien in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis geöffnet?

Welche Bäcker in Bonn und der Region haben an Allerheiligen geöffnet? Auskunft gibt das Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten in Nordrhein-Westfalen. Auch für Feiertage wie Allerheiligen ist dort geregelt, ob Bäckereien öffnen dürfen. Hier die Öffnungszeiten im Überblick:

Geschäfte, deren Kernsortiment aus Waren wie Pflanzen, Zeitschriften oder Backwaren besteht, dürfen an Sonn- und Feiertagen für maximal fünf Stunden öffnen - also auch Allerheiligen. Die Entscheidung, in welchem Zeitraum sie am 1. November öffnen oder ob überhaupt, ist allerdings jeder Bäckerei selbst überlassen - daher lohnt es sich, sich vorab bei der Lieblingsbäckerei nach den Öffnungszeiten an Allerheiligen zu erkundigen. Die Regelung gilt in NRW und Rheinland-Pfalz gleichermaßen.

Wo an dem langen Wochenende Staus drohen

Allerheiligen ist nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein Feiertag. In den nördlichen Bundesländern ist der 1. November ein normaler Arbeitstag und die Geschäfte sind normal geöffnet. Mit einem Brückentag am Montag lässt sich das Wochenende auf vier Tage ausdehnen. Der ADAC rechnet entsprechend mit vielen Staus auf den Autobahnen. Dazu kommen noch mehrere Bundesländer, die in die Herbstferien starten.

