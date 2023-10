Regeln am Feiertag Haben Bäckereien an Allerheiligen geöffnet?

Geschäfte, deren Kernsortiment aus Waren wie Pflanzen, Zeitschriften oder Backwaren besteht, dürfen an Sonn- und Feiertagen für maximal fünf Stunden öffnen - also auch Allerheiligen. Die Entscheidung, in welchem Zeitraum sie am 1. November öffnen oder ob überhaupt, ist allerdings jeder Bäckerei selbst überlassen - daher lohnt es sich, sich vorab bei der Lieblingsbäckerei nach den Öffnungszeiten an Allerheiligen zu erkundigen. Die Regelung gilt in NRW und Rheinland-Pfalz gleichermaßen.