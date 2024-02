B 53/4 geht stiften Warum die Zeit der Schweizer Alpengletscher abläuft

Unbeschwerte Popmusik tönt aus den Lautsprechern der Spielbodenbahn. Bunt verpackte Touristen mit monströsen Helmen und wulstigen Schneebrillen staksen in ihren unbeweglichen Ski­stiefeln in die geräumige Gondel, Skier, Stöcke und Snowboards in den Händen. Klassenfahrtfeeling auf 2500 Metern. In der anschließenden Gondelbahn rauf auf die Längfluh wird die Luft langsam dünner und der wolkenlose Himmel schon tiefblau. Oben angekommen erwarten die Gäste perfekt präparierte Pisten im zweitgrößten Skigebiet der Schweiz oberhalb von Saas-Fee im Kanton Wallis.