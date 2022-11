Wahl in Altenpleen : Gemeinde lost neuen Bürgermeister mit Überraschungseiern aus

Wahl in Altenpleen

Altenpleen Bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Altenpleen bei Stralsund waren die beiden Kandidaten auf die gleiche Stimmenanzahl gekommen. Daher musste nun improvisiert werden.

Einen neuen Bürgermeister im Losverfahren hat die kleine Gemeinde Altenpleen bei Stralsund bekommen. Wegen einer Patt-Situation musste improvisiert werden - unter anderem mit Überraschungseiern. Am Montagnachmittag wurde Martin Diedrich (parteilos) als ehrenamtlicher Bürgermeister für die kommenden fünf Jahre ausgelost. In der Gemeinde mit knapp 1000 Einwohnern waren er und sein Kontrahent Jens Räbiger (auch parteilos) am Sonntag jeweils auf 204 Stimmen gekommen. Damit musste laut Landeskommunalwahlgesetz das Los entscheiden. Medien hatten über die Patt-Situation berichtet.