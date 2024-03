Korrekte Mülltrennung Dürfen Deckel von Flaschen und Gläsern im Altglas-Container entsorgt werden?

Nur sogenanntes Behälterglas gehört in den Altglascontainer, erklärt das Umweltbundesamt. Trinkgläser, Bleikristallgläser und temperaturbeständiges Glas wie Mikrowellengeschirr gehören nicht in den Altglas-Container, sondern, ebenso wie Fenster- und Spiegelglas, in den Restmüll. Leuchtmittel wie Energiesparlampen und LEDs müssen gesondert an Wertstoffhöfen oder in Sammelboxen entsorgt werden.