Ferien in Kärnten und im Sauerland : Am GA-Osterrätsel teilnehmen und tolle Preise gewinnen

Special Bonn Rund um das Osterfest haben wir 25 Fragen aus den verschiedensten Themenfeldern zusammengestellt, die oft gar nicht so einfach zu beantworten sind. Wie gut kennen Sie sich aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Osterrätsel.

Beantworten Sie die Fragen in unserem interaktiven Quiz richtig, erscheint jeweils als Lösung ein passender Buchstabe. Setzen Sie die Buchstaben der jeweils richtigen Antworten in der Reihenfolge der Fragen zusammen, ergibt sich ein Lösungssatz. Der Satz besteht aus sechs Worten, die (in dieser Reihenfolge) aus sechs, drei, acht, drei, drei und zwei Buchstaben bestehen. Sollten Sie die falsche Antwort gewählt haben, so können Sie das Quiz einfach noch einmal neu beginnen. Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln! Die Preise und Teilnahmebedingungen finden Sie weiter unten.

1. Preis: Schöne Ferien in Kärnten

Badeurlaub oder Bergurlaub? Sie müssen sich nicht entscheiden – im Alpe Maritima Ossiacher See in Kärnten ist beides möglich! Die im Sommer 2020 eröffnete Ferienanlage mit ihren 27 modernen und voll ausgestatteten Appartements liegt am Fuße der 1909 Meter hohen Gerlitzen. Die Talstation der Bergbahn ist 150 Meter von den Ferienwohnungen entfernt. Und nur wenige Gehminuten trennen Sie vom privaten Seegrundstück am drittgrößten Badesee im sonnenverwöhnten Kärnten. Die Stadt Villach ist neun Kilometer entfernt. Jedes der zwischen 56 und 120 Quadratmeter großen Appartements verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse mit Blick auf den Ossiacher See. Die Appartements bieten jeglichen Komfort – vom HD-TV bis zu kostenlosem WLAN. In der Küche unserer Selbstversorger-Appartements finden sich alle notwendigen Kochutensilien, ausreichend Besteck sowie Herd mit Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank und Gefrierfach. Zu jedem Appartement gehört mindestens ein Parkplatz (Tiefgarage oder Außenstellplatz / Carport). Von Sommer bis Herbst finden Wanderer ihr Glück in den Nockbergen, am Villacher Hausberg Dobratsch sowie in den Karnischen Alpen und Julischen Alpen. Wer mehr auf Badeurlaub steht: Am Ossiacher See, dessen Wassertemperatur im Sommer schon mal auf mehr als 26 Grad Celsius steigt, lässt es sich gut aushalten – gemütlich am privaten Seegrundstück oder sportlich beim Wind- oder Kitesurfen, Segeln, Stand-Up-Paddling oder Bootfahren. Der Gutschein gilt für Selbstversorger. Weitere Infos: www.alps-residence.com