Die Rede im Video : US-Poetin Amanda Gorman beeindruckt bei Bidens Amtseinführung

Washington Die 22 Jahre alte Poetin Amanda Gorman las bei der Amtseinführung Joe Bidens ein Gedicht vor. Mit ihren Worten zur Einheit, einer verheißungsvolleren Zukunft für das tiefgespaltene Land und vom Sturm auf das Kapitol sorgte sie für viel Aufsehen. Selbst Barack Obama gratulierte ihr.

„The Hill“ - so wird in den USA auch das Kapitol bezeichnet, auf dessen Stufen sie ihr Gedicht vortrug und das erst vor zwei Wochen von einem wütenden Mob von Trump-Anhängern gestürmt wurde. Auch diesen Umstand adressiert Gorman in ihrem Werk gezielt. „We've seen a force that would shatter or nation, rather than share it. Would destroy our country if it meant delaying democracy“, auf Deutsch: „Wir haben eine Kraft gesehen, die unsere Nation zerstören wollte, anstatt sie miteinander zu teilen. Die unser Land zerstören wollte, indem sie die Demokratie aufhalten wollte.“