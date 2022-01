Kriminalität : Amokläufer von Heidelberg kaufte Waffen in Österreich

Amokläufer von Heidelberg kaufte Waffen in Österreich

Heidelberg Mit immer neuen Informationen und Beweisstücken soll sich für die Ermittler beim Heidelberger Amoklauf eine Gesamtschau des Verbrechens ergeben. Nun ist klar, wie der 18-Jährige an die Waffen gekommen ist.

Der mutmaßliche Amokläufer von Heidelberg hat sich seine Waffen in Österreich besorgt. Der 18-Jährige habe etwa eine Woche vor der Tat drei Langwaffen in Österreich erworben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Mannheim mit.