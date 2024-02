Nach Amoktat in Wuppertal Das Messer als Tatwaffe – Debatte um Sicherheit für Schulen entbrennt

Nach der Amoktat an einem Gymnasium in Wuppertal ist eine Debatte um die Sicherheit an Schulen entbrannt. Der 17-jährige, womöglich psychisch erkrankte Verdächtige hatte offenbar ein Klappmesser. Eine tödlich gefährliche Waffe, zugleich leicht zu schmuggeln, leicht zu verstecken. Laut einem Bericht der Landesregierung wurden im Jahr 2022 bei rund 190 Straftaten in und im Umfeld von Schulen Messer gezogen – die Zahlen für 2023 liegen noch nicht vor.