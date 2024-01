Freude im Schnee An diesen Orten gibt es Sonnenschein und Rodelspaß in Bonn und der Region

So viel Schnee hat der zehnjährige Felix aus Bonn in der Stadt noch nie gesehen. „Im Urlaub in Österreich hat er das schon mal erlebt, aber hier in Bonn noch nie“, sagt sein Großvater Horst Pionke, der mit Felix zum Rodeln in die Rheinaue gekommen ist. „Für mich war das früher ganz normal. Aber jetzt muss man sich schon fragen, wann man so etwas noch einmal erleben wird. Deshalb genießen wir den Schnee und das schöne Wetter“, so Pionke. Die Rheinaue gehört in Bonn zu einem der beliebtesten Rodelorte: „Hier gibt es schnelle Pisten, das macht Spaß“, fasst Felix zusammen. Doch auch andere Hügel in Bonn und der Region garantieren Winterspaß am Wochenende.