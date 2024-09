Partnersuche im Supermarkt Wie spanische Singles mit Ananas und Einkaufswagen flirten

Wer hätte gedacht, dass das klassische „Sich-zufällig-beim-Einkaufen-treffen“ samt anschließendem Verlieben im Jahr 2024 ein so populäres Revival feiern würde? Aber genau das passiert derzeit in den Supermärkten der spanischen Einzelhandelskette Mercadona. Denn statt sich wie üblich auf den großen Dating-Apps wie Tinder & Co. durch potenzielle Matches zu wischen, greifen spanische Singles derzeit lieber zum Einkaufswagen – und zur Ananas.