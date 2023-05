Tierfilmer aus dem Kreis Ahrweiler Kieling nach Bärenangriff: „Auch mich traumatisiert so etwas“

Nach einer Attacke eines Braunbären in den rumänischen Karpaten sucht Tierfilmer Andreas Kieling den Fehler bei sich selbst. „Auch mich traumatisiert so etwas“, sagte der 63-Jährige, der in Hümmel im Kreis Ahrweiler lebt, der „Süddeutschen Zeitung“ („SZ“, Donnerstag). „Ob ich also genau dort noch mal drehen werde? Ich weiß es nicht. Aber ich werde aus meinen Fehlern lernen.“