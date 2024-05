Ex-Baskets-Spieler und RTL-Bachelor Andrej Mangold zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

„Ich werde jetzt erst mal öffentlich nicht mehr präsent sein, vor allem im Social-Media-Bereich“, kündigt er in einem RTL-Interview bei der „PMT Art Exhibition“ in Hamburg an. 18 bis 19 Stunden am Tag habe er nach eigenen Angaben bei Social Media verbracht. Irgendwann habe seine Freundin Annika Jung zu ihm gesagt: „Du bist manchmal nicht derselbe, du kommst schlecht in den Schlaf, du kannst gefühlt gar nicht abschalten.“ Nun hat Mangold die Reißleine gezogen. Öffentliche Auftritte seien erst einmal nicht geplant. “Ich möchte zum Inneren, zum Kern zurück und mich auf das konzentrieren, was ich hier habe. Die große Liebe und unsere Planung für die Zukunft“, sagte er dem Sender RTL.