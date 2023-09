Bizarre Show Journalist präsentiert in Mexiko angebliche Mumien von Aliens

In Mexiko beflügeln angebliche Enthüllungen über außerirdische Wesen die Fantasie von Ufo-Gläubigen. Der mexikanische Journalist José Jaime Maussan präsentierte vor Kongressabgeordneten zwei Kisten mit vermeintlichen Mumien, die in Peru gefunden worden seien. Es handle sich um „nicht-menschliche Wesen, die nicht Teil unserer irdischen Evolution sind“, sagte Maussan. Die verschrumpelten Körper mit kleinen, verformt wirkenden Köpfen sorgten für erstaunte Reaktionen unter den Politikern und lösten begeisterte Kommentare in den sozialen Netzwerken aus.