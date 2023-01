Prozesse : Angeklagter bestreitet Mord an reicher Witwe in München

Angeklagter bestreitet Mord an reicher Witwe in München

München Ein 34-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine 72-Jährige getötet zu haben, um an ihr Vermögen zu kommen.

Im Prozess um die Ermordung einer reichen Witwe in München hat der Angeklagte die Tat bestritten. Der Angeklagte weise die Vorwürfe vollständig zurück, sagte der Verteidiger des 34-Jährigen am Mittwoch zu Beginn der Verhandlung vor dem Landgericht München I. Eine umfassende Aussage seines Mandanten kündigte der Rechtsanwalt für Donnerstag an.