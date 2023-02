Coburg : Angeklagter einen Tag nach Flucht wieder hinter Gittern

Coburg Erneut entweicht ein Angeklagter aus einem bayerischen Gericht. Mit einem Großaufgebot fahndet die Polizei nach dem Mann. Am Tag nach der Flucht vermelden die Beamten einen Erfolg.

Der aus dem Landgericht Coburg geflüchtete Angeklagte ist von der Polizei gefasst worden. Eine Streife nahm den Mann am Dienstag in Grub am Forst unweit von Coburg (Bayern) widerstandslos fest, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Eine Überprüfung der Identität des Mannes habe ergeben, dass es sich bei ihm zweifelsfrei um den Gesuchten handle. Ein Zeuge habe den Mann in Grub am Forst gesehen und die Polizei per Notruf verständigt.