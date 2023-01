Kriminalität : Angriff an Pariser Bahnhof: Verdächtiger in Gewahrsam

Angriff an Pariser Bahnhof: Verdächtiger in Gewahrsam

Menschen warten hinter einer Polizeiabsperrung vor dem Bahnhof Gare du Nord in Paris. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Paris Bei dem Angriff am Mittwochmorgen hatte ein Mann mit einer Stichwaffe sechs Menschen verletzt. Er ist nun in Polizeigewahrsam.

Nach dem Angriff am Pariser Gare du Nord ist der Verdächtige in Polizeigewahrsam gekommen. Dem Mann wird versuchter Mord vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Paris am Donnerstag mitteilte.