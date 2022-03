Annalena Baerbock bei Anne Will : „Wir tragen Verantwortung, dass dieser Krieg nicht zum dritten Weltkrieg wird“

Anne Will diskutiert mit ihren Gästen - darunter auch Außenministerin Annalena Baerbock (Foto) - am Abend in der ARD über Putins Krieg in der Ukraine. Foto: dpa/Wolfgang Borrs

Die Ministerin spricht bei Anne Will über das grausame Dilemma der Außenpolitik. Der ukrainische Botschafter wünscht sich mehr Unterstützung von der Bundesregierung und sagt, seine Landsleute seien in der Lage, gegen die russische Übermacht zu bestehen.



Darum ging es

Natürlich ging es auch bei Anne Will am Abend in der ARD um Putins Krieg in der Ukraine: Zerstörung, Verzweiflung, Angst, 1,5 Millionen Menschen fliehen. Von ihren Gäste will die Moderatorin wissen, ob der russische Präsident noch zu stoppen ist. Und sie fragt: Wie weit wird Putin gehen?

Die Gäste

Annalena Baerbock, Außenministerin, Bündnis 90/Die Grünen

Frans Timmermans, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland

Alexander Graf Lambsdorff, Stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Egon Ramms, General a.D. des Heeres der Bundeswehr, Ehemaliger Oberbefehlshaber Allied Joint Force Command

Der Talkverlauf

Annalena Baerbock, zugeschaltet per Video, macht zum Einstieg der Sendung klare Ansagen. Die Außenministerin verteidigt die Entscheidung gegen eine Flugverbotszone über der Ukraine im Nato-Rat – auch wenn es ihr „persönlich das Herz zerreißt”, die Bilder aus der Ukraine zu sehen. „Aber wir müssen trotzdem einen kühlen Kopf bewahren”, sagt sie. Würden mit Nato-Flugzeugen russische Flugzeuge abgeschossen, würden auch Deutsche, Italiener und Franzosen involviert, sagt sie und erklärt: „Wir tragen auch eine Verantwortung für die Millionen Europäerinnen und Europäer”. Die Ministerin macht deutlich, wie brutal das Dilemma der Abwägung derzeit ist. „Das sind Momente in der Außenpolitik, wo man nur zwischen Pest und Cholera wählen kann. Wenn wir dieses Leiden beenden könnten, würden wir es in dieser Minute sofort tun”, sagt Baerbock. „Aber wir tragen eine Verantwortung, dass dieser Krieg nicht zum dritten Weltkrieg wird.”

Durch Sanktionen und Waffenlieferungen würden derzeit „alle Hebel in Bewegung gesetzt, um maximalen Druck auf den russischen Präsidenten ausüben zu können.” Und für den hat Baerbock klare Worte: „Was Putin tut, ist Aggression hoch Tausend”, ruft sie. „Er bricht mit allen Regeln des menschlichen Miteinanders.” Die letzten zehn Tage hätten gezeigt, dass es „keine roten Linien gibt“. Jemandem, der Städte und Kinderkrankenhäuser bombardiere, könne man nicht einen Satz glauben. „Jetzt gilt es diesen Krieg zu beenden und das Leid der Menschen zu beenden.” Das sei unglaublich schwierig, deshalb werde auf allen Kanälen daran gearbeitet, sagt sie und verweist vor allem auf wirtschaftliche Sanktionen und Waffenlieferungen.

Der ukrainische Botschafter ist mit Baerbocks Erklärung, weshalb die Nato nicht mehr tue oder direkt in den Krieg eingreifen wolle, nicht einverstanden. „Es müsste geholfen werden mit allem was man hat,” sagt Andrij Melnyk und nennt die Argumente eine Ausrede. „Man könnte durchaus eine kreative Lösung finden”, findet er und kritisiert, dass in der Ukraine noch keine praktische Hilfe angekommen sei. „Bisher haben wir nur 50.000 Esspakete bekommen”, sagt Melnyk und unterstreicht die Kampfbereitschaft der Ukrainer: „Heimat ist für meine Landsleute das höchste Gut.” Melnyk meint, ein sofortiger Importstopp von Gas und Kohle würde schon einiges bewirken, denn Putin müsse den Krieg ja finanzieren. Angst sei offenbar der Hauptratgeber klagt der Botschafter und sagt: „Es kann doch nicht sein, dass man wie ein Kaninchen vor dieser Schlange steht!”

Alexander Graf Lambsdorff widerspricht: Derzeit werde die Bereitstellung von Flugzeugen geprüft. Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart kämen aus Polen, denn es müsste ja Maschinen sein, die ukrainische Piloten auch fliegen könnten. Er stimmt Baerbock zu, eine direkte Konfrontation brächte alle „an die Schwelle zum Atomkrieg, das kann niemand verantworten.” Es müssten andere Wege gefunden werden zu helfen. Die Bundesregierung tue was sie könne, werde aber nicht nicht sehenden Auges einen Dritten Weltkrieg riskieren, denn der werde nuklear geführt.

Diese Gefahr sieht auch Frans Timmermans, der aus Brüssel zugeschaltet ist. Der Europapolitiker hat seit 1991 viel mit Putin zu tun gehabt und dabei gelernt: „Der Mann macht nie einen Rückschritt, der kann nur eskalieren.” Deshalb sei “so unheimlich wichtig”, dass er gestoppt werde. Er ist sich sicher: „Moskau wird es nie gelingen, die Ukraine zu kontrollieren.”

Das denkt auch Egon Ramms: „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Ukraine – das Volk und die Streitkräfte – diesen Krieg gewinnen können”, sagt der ehemalige General. Putin habe den Kampfeswillen und die Moral der Ukrainer völlig falsch eingeschätzt. Anne Will hat Ramms vorgestellt als einen der ranghöchsten deutschen Soldaten der Nato, der diese Funktion auch ausübte „als der Natogipfel 2008 maßgeblich den schnellen Beitritt der Ukraine abgelehnt hat.” Sie fragt, ob sich dieser „historische Fehler” gerade „bitterlich räche”, und Ramms gibt ihr Recht: „Vielleicht ist unser Problem, dass wir für solche Prozesse immer sehr viel Zeit brauchen”, sagt er. Man hätte das Thema nicht aus den Augen verlieren dürfen. Zugleich gibt er zu bedenken: „Dann wären wir in der Situation von heute vielleicht schon zehn Jahren früher gewesen.” Inzwischen seien die russischen Streitkräfte zwar moderner ausgerüstet, „aber wir hätten die Phobie von Putin schon früher erhöht.”

"Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Ukraine, das Volk und die Streitkräfte, diesen Krieg gewinnen können." Egon Ramms @annewill @AnneWillTalk #UkraineKrieg pic.twitter.com/zG8XtlHzsy — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) March 6, 2022

Melnyk bekräftigt mehrfach, sein Land sei bereit und in der Lage zu kämpfen. „Wir haben über 280 russische Panzer vernichtet. Das ist mehr als die Bundesrepublik heute hat”, sagte der Botschafter und wünscht sich, „dass die Ampelregierung mehr Zutrauen uns gegenüber hat, dass wir den Krieg gewinnen können.” Jeder Tag zähle, und es lohne sich, der Ukraine zu helfen, denn „wir sind in der Lage gegen die Übermacht durchzustehen”, versichert Melnyk.

Graf Lambsdorff zollt den Ukrainern Lob und Bewunderung: Er habe anfangs nicht geglaubt, dass es möglich sei,Putin zu bremsen, aber der Verlauf der ersten elf Tage sei „bemerkenswert”. Die Ukrainer hätten eine Chance, erfolgreich zu sein, zumal die Russen nicht damit gerechnet hätten, dass es überhaupt so lange dauern werde. „Russland hat keine Chance den Frieden zu gewinnen”, sagt der FDP-Politiker mehrfach. Durchaus denkbar sei allerdings, dass das Schlimmste noch bevorstehe. “Meine große Sorge ist, dass die russische Seite aus Verzweiflung über die Langsamkeit des Vormarsches die Grausamkeit erhöht.”

Wills Frage, wann dieser Krieg zu Ende sei, kann auch Egon Ramms nicht beantworten. Ohne militärischen Erfolg werde „Putin weiter vormarschieren, und Städte und Zivilbevölkerung als Geisel nehmen.” Doch der russische Staatschef unterschätze nicht nur die Einsatzbereitschaft der ukrainischen Streitkräfte: „Putin unterschätzt auch die Moral der ukrainischen Bevölkerung.”

(juju)