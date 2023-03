Musikcharts : AnnenMayKantereit direkt auf Platz eins

Henning May (l-r), Christopher Annen und Severin Kantereit haben mit ihrem neuen Album die Chartsspitze erobert. Foto: Martin Lamberty/Check your Head/dpa

Baden-Baden Die Kölner Band AnnenMayKantereit feiert auf ihrem neuen Album den Neustart nach der Pandemie. Und landet damit an der Spitze der Albumcharts.

In den Single-Charts feiern Udo Lindenberg & Apache 207 ihre sechste Nummer-eins-Woche am Stück. „Komet“ ist damit laut GfK Entertainment der am längsten an der Spitze platzierte Song seit dem letztjährigen Sommerhit „Layla“ (DJ Robin & Schürze), der insgesamt neun Mal die Top 100 angeführt hatte. Die nächsten Plätze gehen unverändert an Miley Cyrus („Flowers“, zwei) und Ayliva feat. Mero („Sie weiß“, drei).