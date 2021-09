YouGov-Umfrage : Die meisten Deutschen wissen noch, wie sie von 9/11 erfuhren

Der Südturm des World Trade Centers stürzt nach den Terroranschlägen am 11. September ein. Foto: dpa/Gulnara Samoilova

Berlin Die meisten Deutschen erinnern sich noch daran, wie sie am 11. September 2001 von den Terroranschlägen in New York erfahren haben. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov.



20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 erinnern sich die meisten Deutschen einer Umfrage zufolge noch, unter welchen Umständen sie von den dramatischen Ereignissen hörten. 72 Prozent gaben in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov an, sie könnten sich noch erinnern, was sie getan haben, als sie von der Terrorattacke erfuhren. 15 Prozent können sich nach eigener Aussage nicht erinnern. Neun Prozent der Befragten ab 18 Jahren waren noch nicht geboren oder zu klein, vier Prozent machten keine Angaben.

Am 11. September 2001 waren beim bislang schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3000 Menschen getötet worden. Islamistische Terroristen steuerten drei gekaperte Verkehrsflugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York und das Pentagon in Arlington bei Washington. Eine vierte entführte Maschine stürzte in Pennsylvania ab.

(dpa)