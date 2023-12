Erst Party, dann Pulver Unternehmen verdienen Geld mit Anti-Kater-Mitteln

In den sozialen Medien wird es von Nutzerinnen und Nutzern dennoch meist als Katermittel angepriesen. Auch Elotrans selbst nutzt die sozialen Medien für die Vermarktung der Produkte. „Noch schnell in die Apotheke Elotrans reload holen und das Wochenende kann starten“: Das steht auf einem Video, das die Marke Elotrans selbst auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Der Auftritt in den Sozialen Medien richte sich an „Millenials, die nach aktiven Tagen und langen Nächten wie zum Beispiel nach intensiven Sporteinheiten oder dem Tanzen auf Festivals ihre Elektrolyt- und Flüssigkeitsspeicher auffüllen wollen“, schreibt Stada.