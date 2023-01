Kriminalität : Anwohner in Marseille kämpfen gegen Drogendealer

Anwohner in Marseille kämpfen gegen Drogendealer

In einer Siedlung in Marseille kämpfen Frauen und Mütter gegen Drogendealer. Foto: Arne Dedert/dpa

Marseille Mit Nachtwachen und einer Bürgerwehr stellen sich Mieter einer Siedlung in Marseille jungen Dealern in den Weg. Der Protest wird angeführt von Frauen und Müttern, die ihre Familien schützen wollen.

Unter anderem Frauen und Mütter stellten sich den jugendlichen Kriminellen in den Weg, die seit Anfang des Jahres mit rabiaten Mitteln versuchten, in dem Wohnblock einen Drogenverkauf einzurichten, berichtete die Zeitung „Le Parisien“. Als die Dealer ein Sofa in die Eingangshalle geschleppt hätten, um sich dort zu installieren, hätten die Bewohner sich zum Widerstand entschieden, sagte Fatima, die Organisatorin der Proteste.