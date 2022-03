Zum Karriereende von Bruce Willis : Was ist Aphasie?

Was ist Aphasie?

Der Schauspieler Bruce Willis hat verkündet, aus gesundheitlichen Gründen seine Schauspielkarriere zu beenden. Bei ihm sei Aphasie diagnostiziert worden. Doch was ist das eigentlich?

Als Action-Held wurde Bruce Willis weltberühmt, ob in „Stirb langsam“, „Pulp Fiction“ oder „Armageddon“. Jetzt beendet der Hollywood-Star überraschend seine Karriere.

Für viele ist es nur noch schwer möglich, sich in eine angeregte Diskussion einzubringen. Die Einschränkungen in der sozialen Kommunikation sind seelisch schwer zu verarbeiten. Viele Patienten werden depressiv, verzweifelt oder auch aggressiv. Zur Behandlung werden logopädische und psychologische Therapien eingesetzt. In Deutschland sind nach Angaben des Bundesverbandes Aphasie mehr als 100.000 Menschen von der Krankheit betroffen.