Zum 50. Jubiläum : Der „Tatort“ bekommt eine Briefmarke

Bonn Nach Dinner for One und „Das Millionenspiel“ bekommt auch die Krimiserie Tatort eine eigene Briefmarke. Die Post gibt sie in der Reihe „Fernsehlegenden“ heraus.



Die Deutsche Post würdigt den ARD-„Tatort“ zum 50. Jubiläum mit einer Sondermarke: Ab dem 2. November werde es die 80 Cent-Briefmarke in den Filialen zu kaufen geben, teilte die Post am Montag mit. Darauf zu sehen: Das typische „Tatort“-Fadenkreuz aus dem Vorspann der Krimireihe, kombiniert mit dem bis in die 90er Jahre üblichen Testbild der ARD.

Die erste „Tatort“-Folge („Taxi nach Leipzig“) wurde im November 1970 ausgestrahlt. Die Sondermarke gehört zur Reihe „Deutsche Fernsehlegenden“, in der bisher unter anderem der „Beat Club“, „Dinner for One“ und „Das Millionenspiel“ als Postwertzeichen erschienen.

Ab dem 2. November soll die 80-Cent-Marke in Postfilialen oder telefonisch im Shop der Deutschen Post erhältlich (Tel.: 0961 - 3818 - 3818) sein, teilt die Post mit. Das Motiv zeigt das bekannte Bild des auf eine Person gerichteten Fadenkreuzes aus dem Vorspann. Daneben ist das bunte Testbild der ARD abgebildet, das bis in die neunziger Jahre den Sendeschluss anzeigte und das Erkennungszeichen aller Briefmarken der Serie "Deutsche Fernsehlegenden" darstellt. Entworfen wurde sie von Thomas Steinacker, der als Grafiker bei der Deutschen Post Briefmarken, Sonderstempel und andere philatelistische Produkte gestaltet.

