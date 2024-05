Gebäudeeinsturz auf der Feiermeile Ballermann-Bezirk in Arenal erlebt Katastrophe - Drei Tote und viele Verletzte

Am späten Donnerstagabend ist in der Ausgehmeile im mallorquinischen Arenal das Gebäude des dortigen „Medusa Beach Clubs“ eingestürzt. Die Einsatzkräfte sprechen gegenüber dem GA von mindestens drei Toten und 30 oder mehr Verletzten. Es werden am Abend noch weitere Personen unter der Trümmern befürchtet.