Notfälle Arian weiter vermisst - Suche mit Menschenkette

Auch in der Nacht ist die Suche nach dem sechsjährigen Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde-Elm in Niedersachsen erfolglos geblieben. „Es gibt keine neuen Erkenntnisse aus der Nacht“, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen. Heute sei eine Erkundung des Gebiets mit einer großen koordinierten Menschenkette geplant.