Rettungsaktion in der Arktis Deutsches Flugzeug muss im eisigen Meer notlanden

Die Besatzung eines Flugzeugs der dänischen Luftwaffe konnte den Flieger demnach schnell lokalisieren und daraufhin mitverfolgen, wie er an Höhe verlor und auf dem Wasser landete. Die beiden Piloten hätten sich in eine Rettungsinsel gerettet und der Besatzung zuwinken können. Währenddessen habe ein Schiff des Kommandos bereits Kurs in ihre Richtung genommen, damit die beiden Männer kurz darauf mit einem Gummiboot aufgelesen werden konnten. Die geglückte Rettungsaktion war auch in einem Behördenvideo zu sehen.