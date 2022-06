Lokales Artensterben : Artenvielfalt in Bonn und der Region schwindet

Studie zu Vögeln : Nachtigall und der Wendehals sind in Bonn fast ausgestorben Innerhalb von 50 Jahren haben sich die in Dottendorf vorkommenden Vogelarten verändert. Das hat eine vergleichende Forschungsstudie ergeben. So sind Nachtigall und Wendehals lokal ausgestorben – was seine Gründe hat.