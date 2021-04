Bremen : Arzt stirbt nach Stromschlag an Praxistür

Bremen Nachdem er die Klinke seiner Praxistür anfasste, starb ein 53-jähriger Arzt in Bremen. Er erlitt einen Stromschlag. Auch zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Ein 53-Jähriger hat in einem Bürogebäude in Bremen am Mittwoch einen tödlichen Stromschlag erlitten. Ein herbeigerufener Feuerwehrmann erlitt ebenfalls einen Stromschlag und musste reanimiert werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochabend sagte. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. In dem Gebäude mit Arztpraxen hatte am Mittwochnachmittag den Angaben zufolge aus bislang unbekannter Ursache eine Tür unter Strom gestanden.