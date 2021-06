Kombination aus Astrazeneca und Biontech : Gemischte Corona-Impfung zeigt laut Studie „stärkere Immunantwort“

Saarbrücken Eine kombinierte Impfung mit Astrazeneca als erste und Biontech/Pfizer als zweite Dosis ist nach vorläufigen Erkenntnissen einer neuen Studie „deutlich wirksamer“ gegen das Coronavirus als eine zweifache Astrazeneca-Impfung.

Die Abwehrreaktion des Körpers sei bei der Impfstoffkombination von Astrazeneca und Biontech sogar „geringfügig höher“ als bei einer zweifachen Biontech-Impfung, teilte die Immunologie-Professorin Martina Sester an der Universität des Saarlandes am Montag in Saarbrücken mit. Unter ihrer Leitung hat ein Forscherteam in den vergangenen Wochen die Immunreaktion von 250 vollständig geimpften Personen untersucht.