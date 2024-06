„Hoch, immer weiter hoch“ Astro-Alex über die Einsamkeit im All

Vor zehn Jahren, am 28. Mai 2014, flog Gerst erstmals ins All – mit einem spektakulären Nachtstart vom legendären Kosmodrom Baikonur und als elfter Deutscher. Bereits am nächsten Morgen ging Gerst zur Arbeit, wie viele Deutsche auch – nur eben 400 Kilometer über der Erde, auf der Internationalen Raumstation (ISS). Vom Außenposten der Menschheit aus ließ „Astro-Alex“ Experten und Laien teilhaben an seiner Mission. „Ich hatte viel aufgegeben und alles riskiert für diesen Traum. Und dann kam der Moment, in dem ich realisiert habe: Ich bin im Weltraum. Eine riesige Last fällt in so einem Moment von den Schultern.“