Unvorhergesehenes Ende? Astro TV stellt den Betrieb ein

Prognosen sind immer schwierig, zumal, wenn sie die Zukunft betreffen. Dieser Satz begleitet die Visionäre dieses Landes seit Jahrzehnten. Er ist die ständige und unerschütterliche Entschuldigung für alle, die es besser wissen und nachher mit der Realität konfrontiert werden. Welcher Politiker wünscht sich da nicht die Glaskugel, die genau markiert, was in den kommenden Jahren geschehen wird? So sind namhafte historische Gestalten als Kunden von Wahrsagern und Astrologen belegt. Nicht immer nahm das ein so bedauerliches Ende wie beim Feldherrn Wallenstein.