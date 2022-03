Vorfall im Sauerland : Mädchen reitet mit Pony in Supermarkt

Attendorf Da staunten Mitarbeiter und Kunden nicht schlecht: Eine 15-Jährige ist in Attendorf mit ihrem Pferd in einen Supermarkt geritten. Das Tier hinterließ zudem noch einige Pferdeäpfel.

Eine 15-Jährige ist mit ihrem Pferd in einen Supermarkt in Attendorn (Kreis Olpe) geritten. Das Mädchen habe sich am Mittwoch bei einer Angestellten erkundigt, ob das Mitführen des Tieres erlaubt sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. „Diesen kurzen Moment nutzte das Pony zur Erleichterung und äpfelte im Bereich der Waage in der Obst- und Gemüseabteilung“.