Kriminalität : Mädchen soll jahrelang in Haus festgehalten worden sein

Attendorn Kein Kindergarten, keine Schule: Im Sauerland soll einem Mädchen ein Großteil seiner Kindheit geraubt worden sein. Mutter und Großeltern wird vorgeworfen, es seit Jahren in einem Haus festgehalten zu haben.

Ein acht Jahre altes Mädchen soll nahezu sein gesamtes Leben lang in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein. Sie Staatsanwaltschaft in Siegen ermittelt gegen die Mutter des Kindes und die Großeltern, wie Sprecher Patrick Baron von Grotthuss am Samstag sagte.

Man gehe davon aus, dass diese Personen dem Mädchen nicht ermöglicht hätten, „am Leben teilzunehmen“ - nicht am Kindergarten, nicht an der Schule und nicht am Spiel mit anderen Kindern. Das Mädchen habe mutmaßlich knapp sieben Jahre lang in dem Haus der Großeltern im Ort Attendorn gelebt, ohne es verlassen zu dürfen. Mehrere Medien hatten über den Fall berichtet.