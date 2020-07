Verschwörungsideologe : Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen Attila Hildmann

Berlin/Cottbus Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen den Verschwörungsideologen und Koch Attila Hildmann. Es sei eine Vielzahl an Anzeigen eingegangen, so die Polizei. Zuletzt fiel Hildmann wegen einer Morddrohung gegen Volker Beck auf.

Gegen den Kochbuchautor und Verschwörungsideologen Attila Hildmann wird wegen Volksverhetzung ermittelt. Wegen Vorgängen bei einer Versammlung in Berlin am vergangenen Samstag sei von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Verharmlosung des Holocaust eingeleitet worden, sagte ein Polizeisprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Montag in Berlin. Das Ermittlungsverfahren laufe gegen den Anmelder der Versammlung.