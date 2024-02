Kolumne: Vorsicht vor Zeitreisen Tiefgekühlt in die Zukunft

Dass auch schockgefrorene Zeitreisen ihre Risiken haben, zeigt ein Vorfall am Karolinska Institutet in Stockholm. An der weltberühmten Forschungseinrichtung verdarben Gewebeproben, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Jahrzehnte gesammelt hatten. Grund: Der Kühlschrank war kaputt. Präziser ausgedrückt: Bei der Anlage, in der die Proben bei minus 190 Grad in Stahlbehältern aufbewahrt werden, versagte der Flüssigstickstoff-Kreislauf. Und zwar am Tag vor Weihnachten. Wegen der Feiertage blieb der Defekt unentdeckt, bis es zu spät war.