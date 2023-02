Südamerika : Ausgangssperre wegen Waldbränden in Chile verhängt

Santa Juana Die Waldbrände in Chile wüten weiter. 28 Menschen wurden bislang festgenommen, weil sie vorsätzlich Feuer gelegt haben sollen. In Teilen der betroffenen Gebiete dürfen die Bewohner nun nachts nicht mehr raus.

In Teilen des von verheerenden Waldbränden betroffenen Süden Chiles ist eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten. Sie gilt in mehr als 20 Gemeinden der drei betroffenen Regionen Bío Bío, Ñuble und Araukanien von Mitternacht bis 5 Uhr, wie der Sender „Bio Bio Chile“ am Donnerstag (Ortszeit) berichtete.