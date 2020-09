Kurioser Polizeieinsatz : Ausgebüxte Lamas traben durch Iserlohn

Das Foto der Polizei zeigt Lamas auf einer Strasse in Iserlohn. Drei durch die Straßen Iserlohns trabende Lamas haben im Sauerland für Verwunderung und einen Polizeieinsatz gesorgt. Foto: ---/Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis/dpa Foto: dpa/---

Iserlohn Ein tierischer Einsatz hielt die Polizisten in Iserlohn am Freitagabend auf Trab: Zwei Lamas waren ausgebüxt und liefen durch die Stadt. Gut eine halbe Stunde brauchten die Beamten, um die Tiere einzufangen.

Drei durch die Straßen Iserlohns trabende Lamas haben im Sauerland für Verwunderung und einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Autofahrer hatte die Tiere am Freitagabend gesichtet und die Einsatzkräfte verständigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wie sich herausstellte, waren die Lamas bei einer in der Nähe gastierenden Zirkusgesellschaft ausgebüxt.