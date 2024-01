Jahreswechsel Ausgelassene Silvesterfeiern - teils schwere Zwischenfälle

Auch in Hamburg starteten Zehntausende mit großem Feuerwerk und Party ins neue Jahr 2024. Dicht gedrängt verfolgten die Menschen etwa an den Landungsbrücken das Silvester-Feuerwerk. Rund 8000 Besucher waren allein dorthin gekommen, wie ein Polizeisprecher um kurz nach Mitternacht sagte. An der Reeperbahn seien es 10 000 bis 15 000 Menschen, es strömten aber immer noch weitere nach. Auch in der Frankfurter Innenstadt wurde gefeiert - nach Angaben der Polizei vorerst friedlich. Natürlich seien auch wieder Böller und Raketen in Menschenmengen abgefeuert worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Die Beamten seien dagegen konsequent vorgegangen.