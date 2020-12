Nach Notfallzulassung : Auslieferung von Biontech/Pfizer-Impfstoff in USA beginnt

Washington Die USA dürften das zweite westliche Land werden, das systematisch gegen Corona impft. Die Pandemie ist dort nach wie vor außer Kontrolle. Jetzt wird der Biontech/Pfizer-Impfstoff ausgeliefert. Zuvor hatte das Weiße Haus der Zulassungsbehörde Druck gemacht.

Die Auslieferung des mit Trockeneis gekühlten Impfstoffs sei nach der Erteilung der Notfallzulassung am späten Freitagabend (Ortszeit) und der Verpackung am Samstag am Sonntag angelaufen, teilte das Frachtunternehmen FedEx mit. Am Montag könne das Impfen beginnen. Unterdessen überschritt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in den USA, wo die Pandemie weiterhin außer Kontrolle ist, die Marke von 16 Millionen.