Journalist „Außerordentlich beunruhigt“ - Friedrich Nowottny wird 95

Hätte er es für möglich gehalten, dass er so etwas noch einmal erleben würde - einen Krieg in Europa? „Ich bitte Sie! Nein. Wer hat denn damit gerechnet nach den Umarmungsszenen mit den Russen? Ich war bei Gorbi an seinem letzten Arbeitstag.“ Nowottny war von 1985 bis 1995 Intendant des Westdeutschen Rundfunks und als solcher auch für das ARD-Studio Moskau zuständig. Er besuchte die russische Hauptstadt immer mal wieder zu Vertragsunterzeichnungen und erlebte so auch ausschnittweise die Phase des großen Umbruchs mit: den Aufstieg und Fall des letzten sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow, der ihm scherzhaft einen „slawischen Rundschädel“ attestierte. Als er Ende 1991 in Gorbatschows Büro gekommen sei - „ein ganz kleines Büro, weil der Kreml renoviert wurde“ - habe der russische Präsident Boris Jelzin schon vor der Tür gestanden, um ihn abzulösen. Es war nichts weniger als der Untergang der Sowjetunion, der in dieser Szene Gestalt annahm und sich dem Zaungast aus Deutschland für immer eingebrannt hat.