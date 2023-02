Währung : Australien ersetzt Porträt der Queen auf Fünf-Dollar-Schein

Canberra Seit 1992 ziert das Antlitz von Queen Elizabeth II. die australische Fünf-Dollar-Banknote. Bald soll es ein neues Design geben - ihr Sohn König Charles III. wird jedoch nicht auf dem Schein abgebildet werden.

Die Bank will für die künftige Gestaltung der Banknote Vertreter der indigenen Bevölkerung konsultieren. Andere Scheine und Münzen in Down Under zeigen bereits berühmte Persönlichkeiten und Kunstwerke der Aborigines. Es wird laut Zentralbank aber noch einige Jahre dauern, bis die neuen Noten in Umlauf kommen. Bis dahin sollen die Fünf-Dollar-Scheine mit dem Antlitz der Queen weiter gedruckt werden. Sie werden auch anschließend weiter ihre Gültigkeit behalten.