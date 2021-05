Unglück in Australien : Schlafender Junge stirbt bei Müllcontainer-Leerung

Adelaide Ein 13-Jähriger hat sich mit zwei Freunden in einem Müllcontainer aufgehalten. Als der Container in einem Lastwagen entleert wurde, erlitt der Jugendliche tödliche Verletzungen. Die beiden Jungen und der Fahrer wurden traumatisiert.

Ein 13-Jähriger ist in Australien tödlich verletzt worden, als ein Müllcontainer, in dem er anscheinend mit zwei Freunden schlief, in einen Lastwagen entleert wurde. Der Junge habe so schwere Verletzungen davongetragen, dass er noch an Ort und Stelle gestorben sei, teilte die Polizei in Port Lincoln am Dienstag mit. Die beiden anderen Jungen, elf und zwölf Jahre alt, blieben unverletzt, wie es weiter hieß. Warum die Kinder in dem Container waren, ist unklar. Sie seien nicht obdachlos, sagte ein Polizeisprecher laut Medienberichten.