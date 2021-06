Im Wald verlaufen : Australische Polizei rettet vor Hirsch geflüchtete Nudisten

Sydney In Australien hat ein Hirsch zwei nackte Sonnenbader aufgeschreckt. Die Männer flüchteten in den Wald, aus dem sie später von der Polizei gerettet werden mussten.

Die Männer im Alter von 30 und 49 Jahren hätten sich am Sonntag (Ortszeit) an einem Strand südlich von Sydney in der Sonne geaalt und vor dem Tier die Flucht in einen Nationalpark ergriffen, teilte die Polizei am Montag mit. Dort hätten sie sich verlaufen und und am Abend schließlich um Hilfe gerufen. Die Polizei habe unter anderem mit einem Flugzeug nach ihnen gesucht. Der Jüngere sei nur mit einem Rucksack durch den Wald gegeistert, der Ältere sei spärlich bekleidet gewesen.