Mehr Autodiebstähle in Bonn Das sind die beliebtesten Marken der Autodiebe

Die Zahl der Autodiebstähle in Deutschland ist im vergangenen Jahr nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) um fast 20 Prozent gestiegen - am höchsten ist das Risiko in Berlin. Bundesweit seien 14.585 kaskoversicherte Fahrzeuge gestohlen worden, teilte der GdV mit. „Der wirtschaftliche Gesamtschaden durch die Autodiebe wuchs auf mehr als 310 Millionen Euro.“