Vorfall in Unterfranken Auto erfasst Feiernde - Laut Polizei kein Terroranschlag

Einen Terrorakt schließt die Polizei aus, ansonsten ist noch vieles unklar: Nachdem ein Autofahrer auf einem Kirchweihfest in Unterfranken in eine Gruppe von Feiernden gefahren ist, stehen die Ermittlungen der Polizei noch am Anfang. War es Absicht? Oder war ein Herzinfarkt die Ursache? „Wir können weder das eine noch das andere ausschließen“, sagte Polizeisprecher Florian Leimbach. Bei dem Vorfall waren fünf Menschen leicht verletzt worden, darunter ein zehnjähriges Kind.